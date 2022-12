Poetess, kelles on nii pühaku kui popstaari kvaliteeti

Miks ma sellest nii pikalt räägin? Sest kõnealune kujundus on oma möödavaatamatu pompoossuse ja pretensioonikusega eesti luule ajaloolises kontekstis midagi täiesti seninägematut. Justkui hallide, kipakate ja otsapidi ennast häbenevate rahvaautode vahele pargitud laia kerega sädelev Lamborghini. Ja siis veel need köite seljale ja kaanele trükitud kuldsed kirjad! Ehk teisisõnu: kuld kullal. Nomaeitea...

Ehini raamatu välisilme kompab hellalt (ja mulle tundub, et üsna eneseteadlikult) nii kitši kui ka kämpi mõttelisi piire ning meelitab köidet pihku haarama. Muuhulgas veendumaks, kas või kuivõrd on teos – nagu maalikunstis öeldakse – oma raami vääriline.

Olgu enne tekstide juurde asumist veel märgitud, et visuaalne tulevärk ei piirdu kaantega: raamatus on mitu retušeeritud panoraamset fotokollaaži, milles põimuvad autobiograafiline, perekonnalooline, geopoeetiline ja mütoloogiline tasand. Iseäranis kontseptuaalne (ja otsapidi koguni sümboolsel moel autoerootiline?) on Ehini kvaasiromantilises poosis misanstseen iseendaga (lk 133).

Patoloogiline tekstipidamatus ja biliteratuurne häire

Kogu avaluuletuses taaskäitleb Kristiina Ehin loovalt Juhan Liivi krestomaatilisi värsse ning jõuab sealt edasi lunastuslootuseni: «me ajalagi on nii pigimust / et ootan nagu ootaks valget laeva / kuskilt kangastuvat lunastust» (lk 8). See on «suu laulab, süda muretseb»-tüüpi ajaluule, mis kannab eneses hiljutise koroonakarantiini paineid. Koguni sedavõrd, et värsiridadele on leidnud tee nii maskid, süstid kui ka testid.