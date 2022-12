Maradona maksis sõja eest kätte. Kas Messi lükkas kodusõja edasi?

Hoolimata tülgastavast taustast kujunes turniir aga mängu poolest üheks läbi aegade parimaks ja selle finaal on juba üsna üksmeelselt tituleeritud läbi aegade parimaks MMi mänguks, kuna selle stsenaarium oli kirjutatud justkui Hollywoodi parimate stsenaristide poolt – liialdamata võib öelda, et seal oli kõike, kaasa arvatud läbi aegade kaalukaim väravavahi tõrje lisaaja sisuliselt viimastel sekunditel argentiinlase Emiliano Martíneze poolt. Sõnaühendit «läbi aegade» on senises tekstis kasutatud ajakirjandusreeglitele vastuvoolu ujudes juba kriminaalselt palju, ent kahjuks sunnib kontekst seda veel tegema. Seega siirad vabandused ette.