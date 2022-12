Lionel Messi ehk kuidas inimesest sai müüt

Argentina ja Messi võitu sellel MMil oodati mitmeti, vähemalt jäi selline mulje. Siin-seal räägiti varem sellest võimalusest kui «Katari muinasjutu täiuslikust lõpp-punktist». Facebooki feed’is kohtan pärast finaalmängu sõnumit FIFA-lt, et kõik on selge, Messi on GOAT ehk siis kõigi aegade parim. Tundub, et see absoluut oli vaja välja selgitada, ju siis tunti selle järele vajadust. Mõeldi, et teisiti enam edasi minna ei saa.