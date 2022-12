Kus saab vaadata Oscarile pürgivat Eesti filmi «Sierra»?

«Sierra» muusika lõi Misha Panfilov ning see on ka plaadina välja antud.

Ööl vastu tänast selgus, et Sander Joone lühianimafilm «Sierra» pääses lühianimatsiooni kategoorias Oscari filmiauhinna eelvalikuuse. Film on sel aastal osalenud enam kui 120 filmifestivalil ning on seni koju toonud 43 auhinda.