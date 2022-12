Ilmunud on Carl Hermann Hesse mälestused 19. sajandi Paidest

Kirjanik Hermann Hesse vanaisa Carl Hermann Hesse (1802–1896) sündis Tartus, elas seal kuni ülikooli lõpetamiseni ja tegutses seejärel pea kuus aastakümmet Paides Järva maakonnaarstina, rajas orbudekodu, korraldas suurejoonelisi pidusid ning osales aktiivselt linna kultuuri- ja usuelus. See äärmiselt elurõõmus ja isepäine vanahärra pani mälestused mitmes jaos kirja küll ainult oma pereringile, aga juba Hermann Hessegi pidas neid sedavõrd tähelepanuväärseteks, et pühendas nende tutvustamisele lühikese kirjutise, mille leiate ka sellest raamatust, ning 2007. aastal ilmusid need Saksamaal ka eraldi raamatuna. Pildid lapsepõlvest, pere- ja tööelust, reisidest ja suhtlusest mõttekaaslastega on täis lustlikku vunki, kannatamatut uljust ja leppimist saatusega ning annavad ka hea sissevaate tolleaegsesse baltisakslaste elukorraldusse. Kindlasti tasub üles otsida ka Carl Hermann Hesse lähikondse Monika Hunniuse raamat «Minu onu Hermann» (LR nr 31–32, 2000), mis kõneleb sellest vanahärrast lapse perspektiivist.