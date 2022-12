Kui «Üksinda kodus» on üle visanud: mida pühade ajal telekast vaadata?

Kanal 2

Oskar Lutsule lõikab korraks vahele saatejuht Mart Normet, kes läheb hooaja viimases «Öökülalises» külla Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskopile Urmas Viilmale. Kell 19.00 algavas saates räägib Viilma nii mõndagi põnevat oma harjumuste ja tõekspidamiste kohta, mida seni on teadnud vaid tema lähedaste ring. «Mul on hea meel, et õnnestus härra Viilmale külla minna just tema suvekoju Muhumaal, kus saime ratastega ringi sõita ning selle juurde elu mõttest rääkida,» sõnab Normet.