AASTA PARIMAD EESTIKEELSED RAAMATUD ⟩ Janar Ala valik

Erkki Luuk, «(Üli)reaalsuse päritolu»

Paljusid neist tekstidest võib pidada ka arvamusartikliteks. Aga kui arvamusartiklid on enamasti sellised, et võtavad end väga tõsiselt ja sellepärast ei taha neid ka eriti lugeda, siis Erkki Luugi tekstid on hoopis midagi muud, nad jätavad otsi lahti ja nende suhe reaalsusega on meeldivalt logisev ja üleolev.

Dante Alighieri, «Jumalik komöödia: Paradiis» (Tõlkinud Harald Rajamets, Ülar Ploom ja Ilmar Vene)

Jõulud on tulemas. Selles raamatus on tohutult valgust. Kõik need kujundid ja ideed. Nii palju, et lugedes tuleb päikeseprillid ette panna. Aga sellestki ei piisa, sest üht-teist jääb ju meelde ja kummitama ja siis paistab juba mälust üks päike, ikka see va kummituspäike.

Tõnu Õnnepalu ja Jaan Kaplinski, «Kirjad»

Mulle oleks see raamat meeldinud nii või teisiti, sest meeldivad nii Kaplinski kui Õnnepalu ja selline epistolaarne värk veel eriti. Meeldivuse lisanüansi annab ka see, et Õnnepalu kirjutab seal üksjagu mu kodukohast ja mainib hea sõnaga ka ühte mu lemmikutest teelõikudest ehk maanteest, mis viib Palamuselt Jõgevale. See on tõesti esteetiliselt vägev rada, soovitan läbida, võtta ette isegi palverännak.

Tõnu Õnnepalu ja Jaan Kaplinski, «Kirjad» Foto: Raamatukaas

Merlin Sheldrake, «Läbipõimunud elu» (Tõlkinud Krista Kallis)

Käisin ükspäev raamatupoes. Seal istus keegi naine riiuli ees, oli kaks raamatut sülle võtnud ja parasjagu tegemas telefonikõnet. Üks oli Ernest Gellneri kuulus raamat rahvustest ja teine see seeneraamat. Ta ütles telefoni: «Mul on siin kaks raamatut, üks on poliitikast – noh, poliitikast võiks ikka midagi teada – ja teine raamat räägib põhimõtteliselt sellest, et maailm on seen. Seda tahaks ma küll lugeda.»

Sei Shōnagon, «Padjamärkmed» (Tõlkinud Alari Allik)