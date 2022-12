AASTA PARIMAD EESTIKEELSED RAAMATUD ⟩ Margus Haava valik

Nirvanast ja Foo Fightersist tuntud rokkstaari Dave Grohli tõsieluraamat on ebatüüpiline rokkstaariraamat ja võimalik, et tema teos on selles žanris eesti keeles ilmunutest üks parimaid. Grohl on perekeskne rokkstaar, kes muretseb pigem maailma teisest otsast oma tütre koolipeole jõudmise pärast, mitte niivõrd groupie’de ja stripiklubide, alkoholi ja narkootikumide pärast.

Viljandi pole küll Vana-Rooma, ent ometi on tegemist inspireeriva asumiga. Kohati on tegemist nii inspireeriva kohaga, et omaette ahvatlev väljakutse on talle luua alternatiivset ajalugu ja tulevikku, nagu seda tegi Paavo Matsin «Gogoli diskos». Peamiselt humoristina tuntud Kiiler võtab linna nüüd ette klassikalise kriminulli võtmes ning pisut rabedatele dialoogidele vaatamata on see igati tore lugemine ka mitteviljandlastele.