AASTA PARIMAD EESTIKEELSED RAAMATUD ⟩ Krista Kumbergi valik

No kui kaugele veel minna annab, küsib lugeja endalt, kui seitsmenda klassi noorte püüdlused klassivennale tõestada, et midagi siin ilmas siiski on tähtis ja tähenduslik, juba päris tülgastavaid tuure üles võtavad. «Kärbeste jumala» vaimus teos läheb päris lõpuni. Mõtlemisainet grupikäitumise ja «lapsepõlve süütute ja muretute mängude» teemal jätkub kauemaks. Kaasakiskuv ja vastandlikke tundeid tekitav lugemine.

Aus, valus ja hingepuudutav lugu. Olulisem kui küsimus, kas lastele nii raskel teemal kirjutada, on viis, kuidas seda teha. Teemaks koduvägivald, laste seksuaalne ärakasutamine, hooletusse jätmine, abita jäämine. Raamat pole siiski masendav. Jutustaja vanus (kümneaastane) ning sellest tulenev lapsesilmne ja -suine vaade sündinule näitab reaalsust justkui läbi filtri. On kohati koguni naljakas. Märkaks keegi ometi õigel ajal, et midagi on viltu!

Mis on tähtsam, raha või rahu? Emaga juhtunud õnnetuse tõttu saavad lapsed teada, et neil on vanaema, kelle juures maal tuleb neil nüüd suur osa suvest veeta. See on tõeline vana kooli vanaema – kaasab lapsed majapidamistöödesse ja annab neile palju vabadust ning iseseisvust, sealjuures vastutust. Ja levi ega wifit tema juures ka pole! Vanaema elulaadi on lastel raske mõista, aga nad õpivad seda hindama. On põnevust, ohtusid ning mitmeid järelemõtlemise kohti, mille peale täiskasvanud lugeja innukalt pead noogutab. Kogu aeg on natuke naljakas ka.