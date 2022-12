JÕULUD PLAADIRIIULIS ⟩ Jõulumuusika ei pea igav olema!

Chris Isaak, «Everybody Knows It’s Christmas»

Üks ja ainus traditsiooniline jõulualbum siin edetabelis on tänavu ilmunud Chris Isaaki jõulualbum. Isaak, kes on karjääri vältel korduvalt jõulualbumeid välja andnud, on albumil «Everybody Knows It's Christmas» albumil tagasi ning südikam kui kunagi varem. Kuigi album on näiliselt igati optimistlik ja heatujuline traditsiooniline jõulualbum, näib, et Isaaki lugude pealispinna all varitseb midagi sügavalt häirivat ja sünget. Väljendub see siis muusikas või Isaaki mesimagusas hääles.