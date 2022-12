AASTA PARIMAD EESTIKEELSED RAAMATUD ⟩ Helen Pärki valik

Mõnusa huumoriga vürtsitatud kriminaalne virvarr luksushotelli tagatubades, kui selgub, et üks külastajatest on saanud «permanentse terviserikke». Omapärase mõttemaailma ja käitumisega minategelane, kes suunab lugejat nii mõnelegi ühiskonnas olulisele teemale teisiti vaatama. Tähelepanuavaldus inimestele, keda harilikult ei kiputa märkama – teenindavale personalile.

Põhjanaabrite tumeda huumori kastmes seikluspargi-krimitriloogia teine osa on samaväärselt vaimukas ja elujaatav kui esimene («Jänesefaktor»). Mõlemas loos on mingi saladuslik X-faktor, mis eristab neid peavoolu põnevikest. Ime siis pole, et Tuomainen on saanud oma lugejatelt hellitusnimeks King of Noir Comedy.