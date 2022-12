AASTA PARIMAD EESTIKEELSED RAAMATUD ⟩ Tuuli Põhjakase valik

John Gray, «Õlekoerad. Mõtteid inimestest ja teistest loomadest» (Tõlkinud Jürgen Tamme ja Lea Arme)

Filosoof John Gray ilmselt tuntuimat teost on ootamatult lihtne lugeda. Eriti raamatu kohta, mis püüab olla filosoofiline, põhjendatud ja aus, rääkimata sellest, et eesmärk on esitada pädev argument oma teeside kaitseks. Stiililt meenutab Gray mõnevõrra Alvin Plantinga teoloogilisi tekste, ehkki on märgatavalt pessimistlikum. Ehk ongi Gray võlu selles, et ta on küüniline ja tema teoses on vähe abstraktsust, see-eest aga palju ajaloolisi anekdoote ja biograafilisi lugusid, mis toovad midagi sedavõrd abstraktset, kui seda on filosoofia, lugejale lähemale?

Sosuke Natsukawa, «Lugu kassist, kes püüdis päästa raamatuid» (Tõlkinud Maret Nukke)

Sosuke Natsukawa «Lugu kassist, kes püüdis päästa raamatuid» on sürreaalne, kuid üsna meelelahutuslik ja armas seejuures. See on võrdlemisi lihtne ja kiiresti läbitav labürint, kuhu Natsukawa lugejad viib, ent pole selle võrra vähem sümpaatne. Stiililt meenutab see pisut Murakamit, ent on märgatavalt lapsemeelsem ja soojem ning tuletab meelde üsna mitut elu põhitõde: olgu selleks siis, et koos on kergem, või meeldetuletus, et ka raamatud on väga head sõbrad, mis sest, et nad ei räägi.

Robert Cedric Sherriff, «Kaks nädalat septembris» (Tõlkinud Mario Pulver)

Õigupoolest lähevad Robert Cedric Sherriffi «Kaks nädalat septembris» ja eelmainitud lugu kassist mõnes mõttes üsna samasse kohta: mõlemas raamatus on mingi soojus ja meelelahutuslik element, mis mõjub sedavõrd lõõgastava ja mõnusana, et seda on raske käest panna. Räägivad mõlemad suuresti ka igapäevaelu väikestest naudingutest ning elu romantiseerimisest, mis kaasaegses keerulises maailmas pakub teatavat tröösti. Ja ometi peab olema mingi põhjus, miks nobelist Kazuo Ishiguro peab seda üheks oma lemmikuks.

Joonas Veelmaa, «Alaska»