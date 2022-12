AASTA PARIMAD EESTIKEELSED RAAMATUD ⟩ Mihkel Kunnuse valik

Mart Sander, «Kaarnakulda»

Žanritehniliselt on Sander tõeline põnevusemeister, tundub, et selles vallas suur orgaaniline talent. Küllap see raamat on tõeline maiuspala ulme-gooti-põnevike austajatele, mind aga jäi kummitama – palun vabandust! – jungiaanlik-süvapsühholoogiline metatasand, just selle talendi orgaanilisuse tõttu (millisest psüühilisest kihistusest ilmuvad sellised fantaasiad ja kujundid?) Mart Sander on väga eriline värvilaik meie kultuurimaastikul, korraga nii võõras ja nii oma, ta on kadunud Eesti suurkodanluse jätkaja, Eesti põlislinlane, hauarahu otsiva mõisapreili hinge ja krati nõtke süntees. Väga kummastav.

Jordan Peterson, «Tähenduse teejuhid. Usu arhitektuur» (Tõlkinud Kärt Kunnus)

Väga mõjukas teos. Raadios on sama nimega saade (YouTube’is samad salvestused täispikkuses), Postimehe vahel ilmub kord kuus «Tähenduse teejuhtide» vaheleht. See on kohaliku mõju vahetum jälg. Jordan Petersoni on nimetatud üheks kõige mõjukamaks elavaks intellektuaaliks. Jah, nii on. Paraku on ta ka füsioloogiliselt oma sõnade taga ning pärast ränka haigust, pikka koomat, pole ta päris endine. Tõesti, keha ja vaim on lahutamatud, vaimu saab ravida keha ravides ja vaimu saab lõhkuda keha lõhkudes. «Tähenduse teejuhte» kirjutades oli ta keha väga heas vormis. See on silmapaistev süvapsühholoogiline uurimus inimolemusest. Naine tõlkis, mees kärutas ja äiutas lapsi.

Peter Zeihan, «The End of the World Is Just the Beginning: Mapping the Collapse of Globalization»