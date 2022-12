AASTA PARIMAD EESTIKEELSED RAAMATUD ⟩ Alvar Loogi valik

«Olen endast teinud raamatutegelase, mu elu on loetud elu [...] Mind saadab väljamõeldis otsekui vari. Ja ma näen magamisest und.» (lk 111)

«Mida kauem ma elan, seda selgemalt näen, et inimese tõeline üksindus on tema suhtes saatusega, mitte teiste inimestega.» (lk 258)

«Ent võib-olla lootes, et ühel heal päeval, mil olen vabam, võiksin ma leida teistelt teedelt samasuguseid tüdrukuid, hakkasin ma juba moonutama seda ainuomaselt individuaalset, mida kätkeb iha elada koos naisega, kes on arvatud veetlevaks, ning pelga tõsiasja tõttu, et möönsin võimalust seda iha kunstlikult äratada, olin ma vaikimisi ära tundnud ka selle petlikkuse.» (lk 335)