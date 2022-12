Laulukirjutaja paljastab: Mariah Carey valetab oma kuulsa jõululaulu kohta

«All I Want For Christmas Is You» pärineb Mariah Carey 1994. aasta jõulualbumilt.

Mariah Carey esitatud «All I Want For Christmas Is You» on üks kuulsamaid jõululaule kogu maailmas, kuid Carey luiskab armastatud jõuluhiti sünniloo kohta. Vähemalt nii väidab produtsent ja laulukirjutaja Walter Afanasieff, kes on laulu kaasautor.