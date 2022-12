KUULA ⟩ Raju Pussy Riot üllitas režiimivastase laulu

Laul samastab Venemaa sõjasümboliks saanud Z-tähte natsimärgiga. Laulu refrään - «Ema, siin pole natse, ära vaata telekat» - pärineb reaalsest telefonikõnest, mille tegi Ukrainas kinni võetud vene sõdur oma emale. Muusikavideos on kujutatud tänaval voolavat verd, Pussy Rioti liikmeid ning ehtsaid sõjakaadreid.

«See laul on meie avaldus sõja vastu, mille Putin Ukrainas alustas. 24. veebruaril aastal 2022 alustas Venemaa Ukraina vastu ulatuslikku militaarrünnakut. Venemaa pommid ja raketid on põrmustanud Ukraina kodusid, koole ja haiglaid, purustanud linnu ja hävitanud elusid,» ütles Pussy Riot nii vene kui inglise keeles tehtud teadaanes.

«Me usume, et Putini režiim on terroristlik režiim. Putin ise, tema ametnikud, kindralid ja propagandistid on sõjakurjategijad. Venemaa igapäevane propaganda mürgitab inimeste südameid vihkamisega. Neid, kes Putini vastu seisavad, karistatakse vanglaga, mürgitatakse sõjaväe poolt ja tapetakse.»