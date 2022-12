PARIM JÕULURAAMAT LASTELE ⟩ Leiutajateküla jõululauas poliitikast ei räägita

Jõulude kohta käib üsna mitu kirjutamata reeglit. Vähemalt on kehtinud kõigil jõulupidudel ning igas jõululauas, kuhu ma oma eluajal istunud olen. Ent nende reeglite hulka peaks kuuluma ka see, et kui otsida pere noorematele liikmetele raamatut, olgu selleks miskit Janno Põldma sulest ja Heiki Ernitsa illustratsioonidega. Raamatuga «Leiutajateküla jõulud» on duo taaskord tõestanud, et Leiutajateküla värvikate tegelastega on võimatu mööda panna.