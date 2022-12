Viis maailmakuulsat muusikatähte, kes lõppeval aastal lahkusid

Meat Loaf (1947-2022)

Hämmastava tämbriga õnnistatud kogukas rokklaulja Meat Loaf andis 1977. aastal välja suurejoonelise albumi «Bat Out of Hell», mis tõusis maailma enimmüüdumate albumite hulka. See album, nagu ka enamik järgmisi Meat Loafi albumid, valmis koostöös laulukirjutaja Jim Steinmaniga, kes lahkus veidi vähem kui aasta enne Meat Loafi. Meat Loafi muusikalisest pärandist jäädakse hästi mäletama ka tema 1993. aasta hittsinglit «I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)», mille sõnade tähenduse üle armastatakse siiani vaielda.