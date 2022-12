Vormi ja süžee poolest on tegemist rallifilmiga, mis ammutab inspiratsiooni nostalgilisest 1980ndate esteetikast ja võiks suurepäraselt sobida rahvale, kes on sünnitanud autoralli meistri Ott Tänaku. Tähelepanelik filmivaataja saab aga aru, et loo südames on end kerra tõmmanud üks igavene probleem, nimelt isade ja poegade suhted. Joon on tunnistanud, et sai filmi loomisel inspiratsiooni suhtest oma isaga.