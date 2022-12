HITIMEISTRITE KOGUNEMINE ⟩ Kultuurikatlas toimub aastavahetuse vingeim pidu

Elektro-pop artistil NOËPil ilmus 2021. aasta lõpus täispikk debüütalbum «No Man Is An Island», mis tõi talle 2022. aastal Eesti Muusikaauhindade galalt suure edu. Neli auhinda pälvinud NOËP oli võidukas lisaks aasta meesartisti ja aasta popartisti kategooriatele ka aasta debüütalbumi ning aasta albumi kategooriates. 2022. aastal üllatas NOËP kuulajaid ka lugudega «friday nights» ning «N.Y.M.P.H.O.maniac». Aastavahetusel Kultuurikatlas tulevad nii NOËPi kui nublu repertuaaridest esitlusele vanemad ja uuemad palad.

Funk Embassy Estonia loodi 2016. aastal, et ühendada sarnased inimesed ning läbi funk-, soul-, disko- ja jazzmuusika leida ühine keel publiku ja muusikategijate vahel. «Funk Embassy eesmärk on luua hinnangu- ja egovaba vaib, milles ennastunustavalt jalga keerutada. Meie usk on, et muusika liidab inimesed ühte ja annab võimaluse korraks oma tavaelu raamidest välja astuda. Otse tantsupõrandale,» lisab Funk Embassy koosseisu kuuluv Henrik Ehte. 2022. aastat saabuvad Kultuurikatlasse ära saatma saatkonna DJ-d Heidy Purga, Henrik Ehte, Roman Vjazemski ja Kersten Kõrge.