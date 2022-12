Pink Floyd on heategevusliku lauluga kogunud Ukraina toetuseks uhke rahasumma

Laulu ilmumise ajal ütles bändi ninamees David Gilmour, et inspiratsiooniline laul loodi venelaste sissetungi vastu võitlevate ukrainlaste toetuseks. Mitmed Gilmouri pereliikmed on Ukrainast pärit, mistõttu painab veebruaris alanud sõda bändimeest eriti valusalt.

«Loodan, et see laul leiab ülemaailmset toetust ja reklaami. Me tahame koguda raha heategevuseks ja julgustuseks. Tahame näidata oma toetust Ukrainale ja rõhutada, et ühest superriigist on vale tungida iseseisvasse demokraatlikku riiki, milleks Ukraina on arenenud.»