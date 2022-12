Ilmus viimane kodumaine punkalbum sel aastal!

«On lugusid elust enesest, mida tuleb endal ära rääkida,» põhjendab Tabloitedi kitarrist ja laulukirjutaja Mart Niineste kaheldava väärtusega valikut teha ise suu lahti. Ta täpsustab, et kolme lugu laulab siiski külalisvokalist Kristi Veeranddisko alternatiivrokiansamblist No More Fridays: «Need on ilmselt ka plaadi parimad palad. Ilma naljata.»

Kuid mida tähendab, et album on audiovisuaalne tervikteos? «Mind on aastaid paelunud ja pelutanud pildipankade klippide universaalse normaalsuse ambitsiooniga esteetika ja kuidas neid kasutatakse sisuloojate poolt kõige erinevate lugude jutustamise vahendina,» selgitab Niineste.

Ta jätkab: «Kuna uue albumi lood vaatlevad läbi kriitilise prisma normaalsuse normatiive, õnne tundemärke ja paremaks inimeseks olemise olemust, oli igati loogiline kammida pildipanku, otsida kokku erinevaid klippe, et rääkida albumi kõik lood ära ka pildikeeles. DIY-suhtumine ja videod on alati käinud Tabloitedi juurde. Seekord on tulemuseks pooletunnine muusikalise lühifilmi laadne toode.»

Ja kuigi tegemist on Tabloitedi seni kõige terviklikuma albumiga, ei eelda Niineste, et see kedagi kõnetaks, rääkimata mõtlema panemisest. «Kes viitsib vaadata pool tundi jutti midagi, mis näeb välja nagu pesupulbri reklaam ning otsida sealt mingisuguseid sümboleid, metafoore, allegooriaid ja muud taolist?» küsib ta.

Punkansambel Tabloited tegutseb aastast 2016. Bänd on seni välja andnud neli LP'd ja kaks EP'd: «Tee ise paremini» (2017, LP), «Ekstaole» (2018, LP), «Tühikargaja» (2019, LP), «Kaua võib?» (2020, EP), «Kontsert, mida polnud» (2020, EP) ja «Võõrad suled» (2021, LP). Tabloitedi tuntuimad lood on Helina Risti lauldud «Hipsterid öös» (2020) ja «Blondie» (2021) ning Laura Põldvere lauldud «Zeitgeist» (2022).