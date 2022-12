ARVUSTUS ⟩ Detsembris laotas vaibakunst end pehmelt üle maa

Eesti Tekstiilikunstnike Liidu käesoleva aastanäituse eestvedajad keskendusid selle teemale mõeldes, mis on elus oluline. «Kui kõik on ümberringi liikumises, vajame põhiväärtusi, teadmisi, oskusi, mis annavad pidepunkti. On need sisemised või välised väärtused, mis toovad hingerahu? Mis on tegevused, mis toovad kosutust nii vaimule kui ka füüsisele? Mis aitab inimesel tagasi tulla iseenda juurde? Aga looduse ja keskkonna juurde? Mis on need põhiväärtused, mis oma püsivuses annavad enesekindlust muutlikus ajas? Näituse külastaja näeb galerii Pallas saalides nende otsingute vilju,» kommenteerib tekstiilikunstike liidu juhataja Aet Ollisaar.