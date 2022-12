ARVUSTUS ⟩ «451° Fahrenheiti» – meisterlik, aga ime jäi sündimata

Mul oli tegelikult juba meelest läinud, kui hea näitleja on Indrek Sammul ja kui hea on veel Indrek Ojari. Või kui aus olla, siis peaks nimepidi üles lugema kõik Linnateatri lavastuse «451° Fahrenheiti» osalised. Aga see läheks ju tüütuks ja seda me ei taha. Seda enam, et lavastaja Diana Leesalu oli selle nimel pingutanud, et «451° Fahrenheiti» vaatajal ei hakkaks igav.