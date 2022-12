Taylor Swifti värske album purustas ebatavalise müügirekordi

Taylor Swift on üks paljudest tuntud Universal Music Groupi artistidest.

Edukas poplaulja Taylor Swift on oma uusima albumiga «Midnights» purustanud erisuguseid rekordeid, kuid albumi müüginumbritest peegeldub üks eriti ootamatu üllatus: «Midnights» on esimene album pärast 80ndaid, mida on vinüülplaadil müüdud suuremas koguses kui CD peal.