FOTOD ⟩ Helilooja Urmas Sisask saadeti viimsele teele

Tema looming on inspireeritud astronoomiast, ta on loonud ka filmi- ja teatrimuusikat. Tema loomingust on tuntumad teosed «Plejaadid» (1989), «Linnutee galaktika» (1991), «Jõuluoratoorium» (1992), «Leoniidid» (2001), «Pro Patria» (2003). Sisaski viimaseks teoseks jäi novembris Stockholmis esmaettekandele tulnud «Gloria Patri 2», mille tekstide autor on Jaan Tammsalu.