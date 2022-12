Eestile on kombeks üks dekadent korraga?

Ja kaunis ta on. Minust vanemad ja targemad inimesed on õpetatud vestluste käigus korduvalt rõhutanud, et naisterahva ideaalses suuruses rind on selline, mis mahub lahedasti-parajasti pihku: ei ole liiga suur ega liiga väike. Ma ütleks oma senise elukogemuse põhjal sedasama luuleraamatu formaadi kohta. Ora, õilis hing, on oma debüütteose mõõdud peenhäälestanud juhtumisi täpselt minu töntside sõrmede pikkust arvestades.