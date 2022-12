AASTA HEATEGU ⟩ «Jõulutunneli» üleskutsel annetasid eestlased diabeetikutele uhke summa

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu juhatuse liige Kristi Peegel tänab kõiki, kes «Jõulutunneli» üleskutsega liitusid. «Olen äärmiselt liigutatud, et vaatamata väga keerulisele ajale läksid «Jõulutunneli» lood nii paljudele südamesse ja nad leidsid võimaluse meie inimesi toetada. Minu suurim tänu läheb teele kõikidele annetajatele, suur kummardus kõigile inimestele, kes oma lugusid jagasid ja loomulikult suur aitäh kogu «Jõulutunneli» meeskonnale!»

Kristi Peegli sõnul saab heategevussaate abil kogutud rahaga järgmisel aastal toetada nii laste insuliinipumpade omaosaluse tasumist kui aidata pumbaravile ka mõne täiskasvanu. «See on väga suur abi!» Seejuures avaldab ta lootust, et 2024. aastaks leiab Eesti Haigekassa vahendid hakata hüvitama pumbaravi kõigile sihtrühmadele nii, et ravi oleks Eestis kättesaadav kõigile, kes seda päriselt vajavad.