SAVISAAR EESTI KULTUURIS ⟩ Traagilisest teatrietendusest laste jõuluraamatuni

Täna, 29. detsembril lahkus endine Eesti peaminister ja Tallinna kauaaegne linnapea Edgar Savisaar. Poliitiku surma valguses on sobiv meenutada, millist mõju on Savisaar avaldanud Eesti kultuurimaastikule. Nii mõnedki on võib-olla unustanud, et Savisaarest on tehtud nii seriaal kui teatrilavastus ning Savisaar isiklikult on üllitanud jõuluraamatu lastele.