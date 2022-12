Ilmunud on Igor Kotjuhi viies eestikeelne luulekogu

Igor Kotjuhi «Sireenid ja sähvatused» on tema viies eestikeelne luulekogu, üleüldse kümnes luuleraamat. Siinsed tekstid peegeldavad erinevaid kriise ja piirisituatsioone nii ühiskonnas kui isiksuses. Raamatu osad koonduvad kolme traagilise sündmuse ümber: 2014. aasta Ukraina sündmused, 2020. aasta koroonaepideemia ja praegune sõda Ukrainas. Tundliku meelega ja ümbritseva suhtes tähelepanelik autor peab omalaadset päevikut, milles kajastub nende kriiside nii avalik kui ka isiklik traagika. Lisaks peegelduvad siin ka Igor Kotjuhi kui mitme keele vahel liikuva isiksuse enesetunne, kõhklused ja sillaloomised. Senisega võrreldes uus on kindlasti Kotjuhi ukraina-juurte selgem avaldumine. «Sireenid ja sähvatused» on keeruliste aegade poeetiline dokument, mis ühendab kollektiivse ja intiimse.