Kunstnik Tarvo Varres: varjude kaudu näeb paremini

Hobusepea galeriis on tal 9. jaanuarini avatud näitus «Aja vari», mis lähtub väga mõjuka 20. sajandi prantsuse mõtleja Maurice Blanchot’ tekstidest. Varres pakib Blanchot’ kirjatähtede elegantset hämarust galeriiruumi valgetesse seintesse ja kergesse õhku. Blanchot’d muide iseloomustas ka see, et temast pole eriti pilte, ta ei tahtnud lasta ennast pildistada. Mõneti on ehk ka Varrese näitust keeruline fotosse püüda, seda n-ö representatsiooniks üle kanda.