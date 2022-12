Kõige sügavamas südamesopis ootavad kõik maailmalõppu?

Tegevuse täpset aega ja kohta pole autor määratlenud, ent see näib aset leidvat kusagil Euroopas ning kaugel tulevikus, kui Maal elab vähemalt 24,5 miljardit inimest ja vastu võtmisel on seadus, mis keelab inimestel autojuhtimise. Ühtlasi on lammutatud kõik alla 400 meetri kõrgused majad ning ehitada lubatakse vaid sellest vähemalt kolm korda kõrgemaid hooneid.

Ulmeromaanide puhul on mind lugejana paelunud eelkõige autorite lennukad kujutluspildid sellest, mida võib inimene (vähemalt hüpoteetiliselt) teha tehnoloogia ja tulevikuga ning tulevik ja tehnoloogia omakorda inimesega. Kui see aspekt on teoses kas piisaval määral või veenval moel puudu, on reeglina tegu lihtsalt ulmevormi rüütatud tavalise seikluslooga, millel puuduvad täiskasvanulikumad rõhuasetused ning sügavam kunstiline väärtus.