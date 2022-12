Whitney Houstoni uus eluloofilm: kas sellist Houstonit me tahtsimegi?

Ühest küljest on see ju korralikult üles võetud, näitlejad head, eluloolist ainest jaguks justkui küll ja kuhjaga, aga see kõik on nii turvaliselt igavalt vormistatud, et mingit sügavat kaasaelamise tunnet filmi loo suhtes ei tekita. Laulunumbrid on kenad vaadata ja mõtled küll, et oh no kus oli ikka lauluhääl, aga vaid mõned aastad tagasi ilmunud dokfilm «Whitney» on mängufilmist seekord küll peajagu parem.