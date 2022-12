Ei või olla: aastavahetuse lemmikjandile «Õhtusöök ühele» valmib eellugu

Seda näitavad traditsiooniliselt aastavahetuse ajal Austria, Šveitsi, Taani, Soome, Rootsi ja muidugi ka Eesti televisioonis, mistõttu on jant saanud kõigile tuttavaks ja südamelähedaseks.

Hüsteeriliselt naljaka sketši peategelaseks on jõukas vanaproua Sophie (May Warden), kes korraldab oma 90. sünnipäeva tähistamiseks uhke õhtusöögi, ent kuna tema meeskülalised on arvatavasti ilmast juba lahkunud ja Sophie istub õhtusöögilauas omaette, peab ülemteener James (Freddie Finton) etendama kõikide külaliste rolle.