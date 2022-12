Eesti kultuuri edulugu 2022: rehvipoiss ootab kohtumist kuldmehikesega

Ootamatud südaöised sõnumid kuulutavad harva head. Nii et kui lühianimafilmi «Sierra» režissöör Sander Joon sai tänavu maikuuööl San Francisco filmifestivalilt teate, et oleks vaja üks kiire Zoomi-kõne pidada, jättis ta süda löögi ­vahele: «Et nüüd filmiga mingit tehnilist probleemi poleks tekkinud…» See oli lihtsalt ennekuulmatu edu algus!