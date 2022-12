Kirjanik Jaak Jõerüüt, endine suursaadik, poliitik ja kaitseminister, kes avaldas sügisel palju huvi tekitanud näidendi «Lennart. Pöördtooliaastad», kutsus viiendat põlve tallinlasena Postimehe hoopis lumisesse Viljandisse, et seal lõppevale aastale joon alla tõmmata.

Miks me Viljandis räägime, mitte Tallinnas?

Nagu paljudel eestlastel, on ka mul teine elamine. Siin on väga hea kirjutada. Ja puhata. Viljandi on võluv linn.