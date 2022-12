TELEKANALITE AASTALÕPUPROGRAMM ⟩ Henrik Normannist sai Brigitte Susanne Hunt ja ülinilbe Vanamees lasi peeru

Kanal 2 pakub alates kella 20:30st saadet «Reporteri aastahitt», mis on justkui 90ndate graafikakoolituse läbinud õpilaste käe alt välja hüpanud, ja kui saate pealkirja järgi oodanuks, et saab laule kuulda, nagu videodiskot või nii, siis oh ei, hoopis kohalikud staarid ja staarikesed plärisesid muusikapalad mõttetult täis ja laule saab kuulda kuidagi sellise efektiga, et sa seisad mingi peosaali ukse taga järjekorras ja siis rahvas ümberringi muljetab, kuidas ikka on superäge ja lahe lugu ja vaat kus on alles beibe, aga sa ei näe midagi ja kuulda on ainult mingit summutatud tümpsu läbi kinnise ukse. No milleks niisuguses formaadis teha muusikahittide saadet?