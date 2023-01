GALERII ⟩ Unustamatu õhtu! Vaata, kes tähistasid uusaastakontserdil Paavo Järvi juubelit

Lisapaladena esitas orkester Šostakovitsi «Tahiti Trot» op. 16 («Tea for Two» / «Tee kahele» – orkestriseade Vincent Youmansi muusikalist «No, No, Nanette») , Gershwini «Promenade» / «Promenaad» («Walking the dog» / «Koeraga jalutades») filmist «Shall We Dance» / «Kas tantsime?» (1937) ning Johann Strauss II ja Josef Straussi «Pizzicato polka» op. 234. Lisapala esitas ka akordionist Ksenija Sidorova (Läti), vaimustades publikut oma särtsaka interpretatsiooniga Schnittke «Polkast».