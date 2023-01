KOLM MILJARDIT KUULAMIST ⟩ Selgus uus kõige kuulatum laul Spotify ajaloos

«Blinding Lights» ja «Shape of You» on ainsad kaks laulu, mida Spotifys on üle kolme miljardi korra kuulatud. 2019. aastal ilmunud «Blinding Lights» on ühtlasi püsinud 100 nädalat Billboardi Hot 100 edetabelis.

12. augustil esineb The Weeknd esmakordselt ka Tallinna lauluväljakul. Kanadast pärit The Weekndi pärisnimi on Abel Makkonen Tesfaye. Tesfaye on The Weekndi nime alt välja andnud 5 stuudioalbumit.