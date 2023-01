Aasta kardetuim raamat: prints Harry avaldab paljastavalt ausad memuaarid

Mõned lõigud raamatust on pressile juba lekkinud ning kuningliku pere liikmeid on hoiatatud, et raamat sisaldab ebamugavalt avameelseid paljastusi, mis võivad muu hulgas rikkuda viimasedki suhted, mis Harryl Williamiga on. Usutakse, et «Spare'is» kurdab Harry selle üle, kuidas täiesti ebaausal kombel on troonipärijast Williamit temast alati olulisemaks peetud.