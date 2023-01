SEINAS TÜHI AUK ⟩ Ukrainas Banksy seinamaali varastanud kurjategijat ähvardab vanglakaristus

Kogemus on näidanud, et kus Banksyt, seal tuld. Detsembri alguses püüdis varaste seltskond Ukraina tänaval pihta panna kunstnik Banksy seinamaali. Paraku vargus lõpuni ei õnnestunud ning röövi korraldanud meest ähvardab aastatepikkune vanglakaristus minna, vahendab The Guardian.