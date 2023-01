Tohutu kobarkäkk Eesti kultuuris: valitsused vaikisid Euroopa päästevahendid maha

Kultuuriruumis on võimalik pidada oluliseks ka teisi, näiteks mittemateriaalseid asjaolusid, millele suudame mis iganes väärtuskategooria välja mõelda. Seega püüan hoopis tagasi mõelda kultuuripoliitilistele nähtustele, mis tundusid olulised ja väärivad seetõttu meenutamist.

1. Euroopa päästevahendid loomesektorile, mis Eestisse ei jõua

Seda võib nimetada ka tohutuks, täielikult mahavaikitud kobarkäkiks. Ainus, kes on püüdnud avalikult meedia vahendusel probleemile viidata, on Helen Sildna, kes tekkinud olukorrale 14. oktoobri Sirbis valgust heidab. Lühidalt võiks probleemi olemuse kokku võtta nii, et 2020. aastal alanud pandeemiakriis tabas pea kõige valusamini kultuurisektorit nii meil kui mujal.