Vaba Akadeemia loeng ⟩ Meie aja «Odüsseia»: SS-Obersturmbannführeri seiklused Teises maailmasõjas

Oma intervjuudes tsiteerib autor tihti neid Georges Bataille sõnu: «Me ei ole ainult timukate võimalikud ohvrid: timukad on meiega sarnased inimesed. Me peame endalt küsima: kas meie olemuses on midagi, mis seesuguse õuduse võimatuks muudaks? Ja me oleme sunnitud vastama: ei, tõepoolest mitte midagi.» ja neis sõnades peitub võib-olla ka kõige kontsentreeritumal kujul see, mida see romaan «ütleb». Aga veel ütleb Littell: «Timukatel ei ole sõnu, või kui nad räägivad, siis ainult nende sõnadega, millega räägib Riik.» Loengus käsitletaksegi küsimusi, mis kerkivad üles tõlkides teksti inimestest, kellel pole sõnu.