500 miljonit ⟩ Alastistseenidesse meelitatud Hollywoodi näitlejad kaebavad filmistuudio kohtusse

Näitlejad Olivia Hussey ja Leonard Whiting, kes mängisid nimitegelasi «Romeo ja Julia» 1968. aasta filmiversioonis, on otsustanud seksuaalse ärakasutamise eest kohtusse kaevata filmistuudio Paramount, vahendab The Guardian. Seda põhjusel, et mõlemad näitlejad osalesid itaallasest lavastaja Franco Zeffirelli meelitusel alastistseenides, kui olid teismelised.