Tema pliiats pilas kõike: DocPointi avafilm räägib kuulsast Eesti karikaturistist

«DocPoint Tallinn festivalil on hea meel esitleda tänavuse avafilmina teost, mis eesti kinoloos pretsedenditus mahus ühendab animatsiooni ja dokumentalistikat. Lisaks filmitehnilisele uudsusele on see film ka üllatavalt ajakajaline ning mitmed paralleelid tänasega teevad «Gorikaturisti» loost kaasahaarava rännu meie vabariigi sünniaastatesse,» selgitab festivali korraldaja Kaarel Kuurmaa avafilmi valikut.

Jõeranna uus film on rohke animatsiooniga dokfilm omal ajal ülipopulaarsest karikaturistist Gorist, kelle saatus möödunud sajandi alguse Eestis näitab võimu ja vabaduse vahekorda nagu peeglis. Gori (1894-1944) fellinilikus maailmas segunevad farss ja draama, palagan ja suur poliitika.

Innovaatiline dokfilm ühendab liikuvad karikatuurid ja intervjuud. Foto: Filmikaader

Ei ole teemat, mida Gori pliiats ei pilaks, kuni tuuled pöörduvad ja suid hakatakse sulgema. Võim koondub uute diktaatorite kätte. Ja see võim ei karda midagi rohkem kui enda naeruväärsust. Samas on vaenlase naeruvääristamine üks tema tõhusamaid relvi. Jõeranna film «Gorikaturist» räägib andest. Kunstniku ahvatlusest oma annet pillata ja jagada, kui seda saadab aplaus, ja kohustusest annet teenida ka siis, kui see viib sind otse hukatusse.

Režissöör Raimo Jõerand: «Karikatuur tahab vaatamiseks aega, film on aga liikuvate piltide kunst. Selles filmis panime Gori karikatuurid niimoodi elama, et võisime luua nendest varase Eesti Vabariigi üsnagi frivoolse kroonika - nagu ulaka Gori pliiats seda rahvale edasi andis. Niimoodi animatsiooni ja dokumentaalset jutustust põimides esitame tollase Eesti Vabariigi tõusu ja languse loo, mis on ühtlasi ka lugu mehest, kes joonistas end surnuks.»

DocPoint Tallinn toimub tänavu 31. jaanuarist 5. veebruarini ning «Gorikaturist» jõuab festivali ajal Sõpruse ja Artise ekraanidele kolmel korral. Samaaegselt filmi jõudmisega kinodesse avaneb Filmimuuseumis ka näitus Gorikatuur, kus on võimalik Gori kunsti põhjalikumalt süveneda. Näitus jääb avatuks septembrini 2023.

Filmi režissöör-stsenarist ja monteerija on Raimo Jõerand, animatsiooni režissöör Meelis Arulepp, operaator Manfred Vainokivi, helilooja Ardo Ran Varres, helirežissöör Harmo Kallaste. Filmi produtsendid on Marju Lepp (Filmivabrik) ja Kristel Tõldsepp (A Film Eesti).