PÕLENULT HAIGLAS ⟩ Võimukriitiline Venemaa teatrilavastaja sai salapärases tulekahjus raskelt viga

68-aastast Krõmovit teatakse kui võimu- ja tsensuurivastast Venemaa teatrilavastajat, kelle kõik lavastused on Moskva teatrites ära jäetud. Vene meedia sõnul toimus Broadwayl La MaMa eksperimentaalteatris Krõmovi lavastuse esietendus. Traagiline tulekahju toimus vahetult pärast edukalt läinud esietendust. Napilt pääses eluga ka Krõmovi abikaasa Inna, kes õnneks lasti paari päeva möödudes haiglast välja. Esialgne info, et Krõmovi keha tulekahjus poolenisti ära põles, ei paista siiski tõele vastavat.

Pole veel selgeks tehtud, millest tulekahju algas, kuid esialgu peetakse põhjuseks seadmeriket või lühist. Terve New Yorgi korter hävis tulekahjus ning abielupaari pääsemist on nimetatud suureks imeks.

Krõmovi ametlikul kodulehel tehtud teadaandes seisab: «21. detsembri õhtul toimus Krõmovi korteris elektrilühis ja sellest tekkis tulekahju, mille käigus hingasid Krõmovid nii palju vingugaasi, et nad viidi haiglasse. Õnneks sai Inna haiglast välja ja ta püsib poja Mihhailiga New Yorgis. Dmitri on haiglas ekspertide järelvalve all, tema seisund läheb paremaks.