Ilmunud on Peep Pedmansoni raamat Lumemõmmist, kes keeldub ära sulamast

Ebatavaliseks teeb Lumemõmmi veel seegi, et lund oskab ta nautida nagu iga teinegi talvine tegelane, kuid kevadel ära sulada tema ei oska. Või õigemini ei taha! Ja miks ta peaks? Elu muutub ju ühtäkki nii värviliseks ja lõbusaks ning eriti suvel on kõik see ilm kirevust ja kilkamist täis.