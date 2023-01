Selgunud on Eesti aasta parim lasteraamat

«Raamat kajastab praeguses ühiskonnas vägagi aktuaalseid, vaimse tervisega seotud küsimusi ja näitab peategelase bussijuht Endli ja tema hea sõbra Kati abil, kuidas ärevustundest on võimalik üle saada. Niimoodi ärevusest elevust luues, õhutab raamat hirmutavaid olukordi ületama ja elust rohkem rõõmu tundma,» ütles lastekirjanduse uurija Jaanika Palm ja lisas: «Tegemist on pildiraamatuga, milles Kadri Kiho lustlik ja vaimukas sõnastus moodustab Stella Salumaa leidliku ja omanäolise kunstnikukäekirjaga võluva terviku, mida on mõnus käes hoida, vaadata ja lugeda nii lastel kui täiskasvanutel.»