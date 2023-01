ARVUSTUS ⟩ Kelle poolt olla ristisõjas?

Viimasel ajal on eri sündmustest tõukuvalt – nagu näiteks seoses ühe tankiga, mille üle Eestis veel mõne kuu eest lahinguid peeti – vupsanud meie meediaruumis korduvalt pinnale seisukoht, et Teine maailmasõda pole veel läbi. Ka külm sõda, mida naiivsemad pidasid juba pikalt lõppenuks, jätkub nüüd veel jäisematel temperatuuridel. Käimasoleval nädalal mõistsin kodujärgse bussipeatuse suurele reklaamtahvlile pilku heites ühtäkki, et tegelikult kestab omal moel edasi ka ristisõda.