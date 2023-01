Akordionist Tuulikki Bartosik: rahvusvahelise sooloartisti töö on nagu sõit Ameerika mägedel

Bartosiki uut albumit võib nimetada kontseptsioonalbumiks, mille lood on seotud konkreetsete kohtadega.

Tuulikki Bartosik on akordionist ja helilooja, kelle 14. jaanuaril ilmuv kolmas täispikk album «Playscapes» viib kuulaja ulmades kaasa Rootsimaa tuulistele kaljuranda­dele, Lõuna-Eesti metsadesse ja Londoni metroo põhjatusse liikumisse läbi biitide, efektide ja elektroonika maailma. Varasemast traditsioonilisemast lähenemisest on Tuulikki teinud kannapöörde, kogu uus looming on võetud juppideks ning stuudios erinevaid pille ja tehnilisi vahen­deid kasutades kokku komponeeritud.